Ремонт кофемашин на дому в Казани
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Cреднее время приезда мастера на прошлой неделе
43 мин
Работаем:  Пн-Вт с 9:00 до 20:00 Сб-ВС с 10:00 до 17:00
+7 (909) 309-90-46

Ремонт кофемашин с выездом

Перезвоним за 1 минуту
Время ремонта от 30 минут до 2,5 часов. Бесплатный выезд мастера и диагностика.
Подробнее о ремонте
Устраним любую поломку кофемашины
Частые неисправности
Протекает от 250 Не подает воду от 500
Не мелет кофе от 500 Не включается от 500 Не варит кофе от 400 Не греет воду от 450
Не делает капучино/пену от 800 Не наливает кофе от 400 Плохо течет кофе от 400 Не формирует таблетку от 500
Популярные виды работ
Чистка с разбором кофемашины от 900 Декальцинация от 500 Замена жерновов от 500 Замена микровыключателей от 900 Ремонт нагревательного элемента от 600
Замена нагревательного элемента от 1 200 Ремонт кофемолки от 1 200 Ремонт насоса от 900 Замена кофемолки от 1 200 Ремонт заварного блока от 700
Мы ремонтируем 150 марок кофемашин
Мы работаем только с проверенными поставщиками оригинальных запчастей. В зависимости от марки кофемашины, мастер сразу привозит необходимый минимум. Благодаря собственному складу, все запчасти находятся в наличии.
Популярные марки кофемашин, которые мы ремонтируем
  • DeLonghi
  • Saeco
  • Bosch
  • Jura
  • Melitta
  • Philips
  • Krups
  • Nespresso
  • Gaggia
  • Nivona
  • Siemens
  • Oursson
  • KitchenAid
  • Vitek
  • Magnifica
  • Miele
Починка кофемашин на дому

90 процентов всех неполадок устраняются нашими мастерами дома у клиента. Если же требуется доставка кофемашины в сервисный центр для стационарного ремонта, мы берем ее на себя. Бесплатная транспортировка техники осуществляется курьером компании.

Срочный выезд мастера

Наш мастер быстро приедет к вам и приступит к диагностике. Обычно время ремонта не занимает более 1 часа. Оплата производится на месте и вы сможете пользоваться вашей кофемашиной

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Ремонт кофемашин с выездом на дом

Кофе является вторым по популярности напитком в мире, а для некоторых и вовсе становится универсальным средством от всех проблем. Помогая взбодриться и вернуть силы в конце трудового дня, черный кофе вместе с тем активизирует мозговую активность, улучшает микроциркуляцию, способствует концентрации внимания, повышает производительность работы. Неудивительно, что на сегодняшний день в каждом заведении или торговой точке — от магазина на автобусной остановке, до ресторана на территории отеля — работает кофе-машина. Современные автоматические устройства изготавливают напиток, неотличимый по вкусовым качествам от приготовленного вручную опытным бариста. При этом, даже в программе домашних компактных моделей зашифрованы от 5 до 10 рецептов. Конструкция аппарата довольно сложная, поэтому если требуется ремонт кофе-машин, лучше доверить такую работу профессионалам, а именно мастеру по ремонту кофе-машин. Сервисный центр «Жизнь с Кофе» предоставляет качественные услуги по ремонту и обслуживанию кофе-машин, восстановлению техники из данной категории на самых выгодных условиях. Так что спешите связаться с нами, если вашей кофе-машине нужна помощь.

Ремонт кофемашин с выездом к вам в бар, ресторан, магазин, кафе

Где можно сдать в ремонт кофе-машину в Казани?
Нынешний спрос на кофейный напиток из автомата невероятно высок. Такая тенденция, безусловно, диктует свои условия. В частности, с каждым годом растет количество сервисных центров и частных мастеров по ремонту кофе-машин. Вопреки расхожему мнению, это неблагоприятно влияет на сферу в целом, и вот почему:
При прочих равных, уровень качества технического обслуживания и восстановления кофе-машин постепенно снижается, ведь сегодня все, кому не лень занимаются их ремонтом;
В связи с конкуренцией, большинство мастерских стремятся выиграть время и провести оперативную диагностику кофе-машин, а результат беспечной спешки — позднее выявление серьезных проблем;
Наконец, сами клиенты не могут по достоинству оценить качество работы хорошей мастерской, потому что в широком ассортименте предложений легко запутаться и отремонтировать кофе-машину у мастера не с лучшей репутацией.
Если вы хотите избежать перечисленных проблем, стоит ответственно подойти к решению вопроса и обдумать оптимальные варианты. Обращаясь с просьбой починить кофемашину к проверенным специалистам с богатым опытом и замечательными рекомендациями, вы ограждаете себя от рисков потерять дорогую технику раз и навсегда в неравном бою с нерадивым мастером

Почему стоит отдать в ремонт кофе машину нам?

Сервисный центр по ремонту кофемашин в Казани на протяжении 10 лет занимается восстановлением кофейных машин. Наш штат укомплектован компетентными, опытными и толковыми специалистами, для которых отремонтировать кофе-машину не сложнее, чем приготовить с ее помощью напиток. Если вам потребовался ремонт кофе-машин в Казани, оптимальным вариантом станет обращение именно к нам. Мы готовы взяться за самое сложное задание и завершить ремонт оперативно, качественно, недорого. Так что спешите оформить заказ онлайн прямо сейчас.

Выезд в любой район Казани
+7 (909) 309-90-46
Без обеда
Пн—Вт:с 09:00 до 20:00
Без выходных
СБ—Вс:с 10:00 до 17:00
Вызывайте мастера на ремонт 
У нас приемлимые цены на все услуги!
Скидки каждую неделю
Мы работаем с крупнымы производителями запчастей. На нашем складе всегда сотни наименований запчастей для любых кофемашин. Мастера быстро реагируют на поставленные задачи. Средняя цена ремонт не более 2т. р.
Наши мастера проходят квалификационную подготовку ежегодно. В арсенале лючшая диогностическая техника и инструменты
Не экономим
Наши запчасти имеют сертификаты качества. Поэтому мы гарантируем бесперебойную работу вашей кофеварки на сесь срок гарантии до 180 дней
У нас работают инженеры, прошедшие квалифакационный отбор, имеют большой стаж работы, отвечают за ккчество всех проведенных работ.
Все дело в мастерах
У нас работают вежливые и аккуратные мастера. Они снимают обувь в квартире и убирают за собой мусор после ремонта.
Молодых мастеров обучаем в собственном обучающем центре. Берем на работу только тех, кто показал отличные результаты в обучении.
Андрей Сергеев
опыт работы 25 лет, из них 10 лет в нашей компании
В сервисном центре работают 22 мастера
10 лет — средний стаж мастера по ремонту в нашей компании. Каждый день мы чиним около 45 кофемашин.
Мастера, которые работают у нас со дня основания компании
Волгнин А.С.
опыт работы 9 лет
Степановов Г.А.
опыт работы 14 лет
Лесгинов Н.Ф.
опыт работы 16 лет
Зинин Д.В.
опыт работы 19 лет
Пригласите мастера на ремонт
Мы перезвоним через 3 минуты и зададим все необходимые вопросы
Соблюдаем порядок. Оформим все документы
1.
Заявка на сайте или звонок
Позвоните нам по телефону +7 (909) 309-90-46 или оставьте заявку на сайте
2.
Приезд мастера и бесплатная диагностика
Приезжает мастер и проводит диагностику. Диагностика бесплатна, если вы согласны на дальнейший ремонт. В случае отказа от ремонта вы оплачиваете только выезд мастера — 490 рублей.
3.
Определение цены и начало ремонта
Мастер сообщает результат диагностики и стоимость ремонта. Только после вашего согласия мастер начинает ремонт кофемашины. Перед началом работы мастер попросит подписать договор об оказании услуг.
4.
Ура!
кофемашина вновь в строю
Мастер ремонтирует кофемашину. Вы принимаете результат работы и получаете гарантийный талон. После оплаты работ, мастер выдаст вам квитанцию (БСО-1)
Гарантия после ремонта — 1 год

Договор возмездного
оказания услуг

Квитанция
оплаты ремонта

Гарантийный
талон

Пригласите мастера на ремонт
Мы перезвоним через 3 минуты и зададим все необходимые вопросы
Наша задача — вернуть в ваш дом привычный комфорт
Иванов А.С.
генеральный директор
« Мы всегда стараемся следовать принципу „Качественная работа, выполненная в срок — это стандарт, а не исключение“. В нашей компании строгие требования ко всем сотрудникам, поэтому у нас нет и не бывает случайных людей. Узкая специализация в области ремонта оборудования позволяет нам гарантированно держать высокую планку качества работы. »
Три главные ценности нашей компании — оперативность, компетентность и забота о клиенте.
Только кофемашины
Благодаря узкой специализации, мы вправе утверждать, что знаем все о ремонте кофемашин. В день на каждого специалиста приходится по несколько вызовов, а значит всего за год личный опыт любого мастера составляет более 600 единиц техники. Качество нашей работы подтверждено клиентами: более половина новых заказов поступает к нам по рекомендациям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Часто задаваемые вопросы
  • Как быстро может приехать мастер?
    После получения нами от вас заявки, в течение одного часа к вам прибудет ближайший свободный мастер. Выезд мастера производится бесплатно.
  • Сколько будет стоить ремонт кофемашины?
    Окончательную стоимость ремонта мастер сможет назвать после бесплатной диагностики вашей кофемашины. С полным списком услуг и цен вы можете ознакомиться в разделе.
  • Сколько стоит диагностика?
    Диагностика бесплатна, если вы согласны на дальнейший ремонт. В случае отказа от ремонта вы оплачиваете только выезд мастера — 490 рублей.
  • Сколько занимает ремонт кофемашины?
    Ремонт занимает от 30 минут до 2,5 часов - в зависимости от неисправности.
  • Какие документы и гарантии предоставляются?
    После ремонта кофемашины вы получаете гарантийный талон, сервисный бланк и бланк строгой отчетности.
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